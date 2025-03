La Bertram Derthona vince anche in Grecia e prosegue la corsa in Champions

TORTONA – La Bertram Derthona Tortona bissa il largo successo dell’andata di una settimana fa ai danni del Promitheas Patrasso Vikos Cola, dal +20 di Casale Monferrato (97-77) sale al +22 dell’82-60 in Grecia con cui fa sua anche la sfida della quarta giornata del Girone I della seconda fase della Basketball Champions League, primo turno del girone di ritorno. Il successo permette di agguantare a quota 4 punti in classifica i tedeschi di Wurzburg, che mantengono il secondo posto grazie al +1 nello scontro diretto dell’andata ma dovendo giocare tra due settimane l’ultima partita in casa del Derthona, vero e proprio spareggio per entrambe le squadre per accedere alla fase successiva insieme all’imbattuta capolista AEK Atene, già certa del pass per i quarti dopo la vittoria casalinga di ieri sugli stessi bavaresi (84-77). Ufficialmente fuori dai giochi Patrasso, ferma a zero punti.

La prossima settimana inizierà il decisivo rush finale con le ultime due gare entrambe al PalaEnergica Paolo Ferraris, a partire dalla sfida di mercoledì 19 alle ore 20:30 contro l’AEK, cui seguirà il mercoledì successivo l’attesa sfida contro Wurzburg.

Promitheas Patrasso Vikos Cola – Bertram Derthona Tortona 60-82 (19-20, 29-32, 45-64)

Patrasso: Walker 12, Lountzis 8, Bazinas, Papagiannis ne, Ke. Williams 4, Shittu 5, Lagios ne, Reese 7, Prekas, Varnado 11, Iwundu 9, KJ Williams 4. All. Papatheodorou.

Tortona: Zerini, Vital 14, Kuhse 8, Gorham 21, Candi 9, Denegri 3, Baldasso, Kamagate 8, Biligha 2, Severini 6, Josovic 3, Weems 8. All. De Raffaele.

Arbitri: Conde (ESP), Chueca (ESP, Maciulis (LTU) Baki.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese