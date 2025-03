Code e rallentamenti in tangenziale a Torino (direzione Milano) dopo un incidente tra tre veicoli

TORINO – Da circa un’ora il traffico è rallentato sulla tangenziale sud di Torino all’altezza di Sito, vicino ad Orbassano; la causa dei rallentamenti è un incidente verificatosi tra due auto e un furgone, che stavano viaggiando in direzione Milano. C’è stato un ferito non grave e diversi resti delle auto sono sparsi per la strada. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia.

