Dieci icone greco-melchite della Siria conservate al sicuro a Torino

TORINO – Al Coro della Chiesa di Santa Pelagia alla Fondazione Omi, è in corso la mostra “Risorgimento dell’artigianato dell’icona siriana”. Qui sono esposte dieci icone greco-melchite provenienti dalla Siria.

Le icone sono state realizzate nel 2023 a Damasco, nell’ambito del progetto ‘Scuola di icone’, supportato dall’assessorato alla Cooperazione Internazionale.

Le opere sono state portate in Italia dalla Fondazione H.Opes, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla situazione in Siria e per non far calare il silenzio su ciò che sta accadendo nel paese. La mostra è un modo per sensibilizzare il pubblico sulla cultura e la tradizione siriana attraverso l’arte dell’icona.

