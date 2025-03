La Kings League torna a Torino per le finali del Campionato Italiano

TORINO – Dopo il successo del campionato del mondo, la Kings League tornerà a Torino per le finali del primo Campionato Italiano. Il torneo di calcio (e non solo calcio) ideato da Gerard Piquet è stato all’Allianz Stadium portando a Torino i grandi protagonisti della specialità ed ora tornerà ma in una sede diversa.

Sarà infatti l’Inalpi Arena ad ospitare il 22 maggio la finale del Campionato Italiano di Kings League. Il torneo ii giocherà anche in Francia, Brasile, Spagna e America in una Global Playoff Week.

