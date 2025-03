Novi Ligure: tre minori trovati in possesso di droga per uso personale, segnalati alla Prefettura

NOVI LIGURE – Oltre 120 le persone controllare e diversi gli esercizi pubblici, con tre minori trovati in possesso di dosi di hashish per uso personale, segnalati alla Prefettura come assuntori.

Nell’ultimo fine settimana i carabinieri hanno organizzato un servizio straordinario con l’impiego di numerose pattuglie provenienti dalle Stazioni della giurisdizione. A essere battute, le zone centrali della città e i comuni di Arquata Scrivia e Gavi.

Gli equipaggi hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie cittadine, verificando il rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada di diverse decine di veicoli. Controllati anche i principali luoghi di aggregazione della città, in particolare quelli che in passato hanno evidenziato problemi di ordine e sicurezza pubblica, come viale Saffi, piazza Indipendenza, galleria Perelli e piazza XX Settembre. Verificati anche bar e a sale scommesse di Novi Ligure, Arquata Scrivia e Gavi.

