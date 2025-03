Ragazza di 12 anni cade dal quinto piano ad Asti, è gravissima

ASTI – E’ ricoverata in condizioni molto gravi una ragazzina di 12 anni che è caduta dal balcone di casa al quinto piano di un palazzo di via Turati ad Asti, in zona Torretta.

La giovanissima ha riportato varie fratture e si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti. Sul posto è intervenuto il 118 ma anche le forze dell’ìordine per cercare di ricostruire quanto accaduto. Sembra che la ragazzina fosse sola in casa al momento dell’incidente.

