Camion della raccolta di carta si incendia a Torino

TORINO – Diverse ore di intervento per i vigili del fuoco di Torino che sono accorsi in via Paolo Veronesi per l’incendio di un camion compattatore per la raccolta dei rifiuti di carta. L’incendio, partito dal veicolo pesante, ha coinvolto anche una macchina parcheggiata lì vicino, ma grazie anche alle squadre 61 e 22 dei vigili del fuoco che hanno sparato schiuma, le fiamme non hanno intaccato le abitazioni intorno.

