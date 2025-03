Lascia l’auto senza freno a mano ed investe una donna ad Almese

ALMESE – Una donna è stata investita ad Almese da un’auto lasciata probabilmente senza freno a mano. L’incidente è avvenuto in via Avigliana. La strada è in leggera salita e l’auto, una Fiat Panda, si è mossa prendendo velocità e travolgendo la donna che passava.

Soccorsa prima dal parroco e poi da altri cittadini, la vittima è stata portata in ospedale in amblanza. le sue condizioni sono piuttosto serie.

