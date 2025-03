Lunedì 24 marzo apre a Torino il primo ristorante di Five Guys alla stazione di Torino Porta Nuova che arriva dopo altro otto sedi in Italia e oltre 1950 in tutto il mondo. L’apertura di Five Guys a Torino è frutto dell’accordo con Grandi Stazioni Retail dato che la sede in Corso Vittorio Emanuele II, 58, si trova nel Terrazzo la food lounge della stazione di Torio Porta Nuova.

Five Guys è stata Fondata nel 1986 ad Arlington, in Virginia negli USA ed è diventata una delle più grandi catene di hamburger di tutto il mondo. I brand punta su ingredienti freschi e di alta qualità e un numero illimitato di combinazioni di sapori. Five Guys offre ai suoi clienti 250.000 varianti di hamburger e la possibilità di ordinare oltre 100 tipi di Milkshakes, con 15 condimenti gratuiti e nove milkshakes.

Il primo Five Guys in Italia ha aperto nel 2018 in Corso Vittorio Emanuele a Milano, seguito dai locali in Via Dante e Via Torino sempre nel capoluogo lombardo, nella stazione di Roma Termini a Roma e in quella di Milano Centrale a Campi Bisenzio e Firenze in Toscana e a Vicenza.

Mario Laurenzana, Amministratore di Five Guys Italy racconta:

Dopo il successo delle nostre aperture in Italia, eravamo alla ricerca della location perfetta per portare l’esperienza Five Guys anche a Torino. Finalmente l’abbiamo trovata. La stazione di Porta Nuova è un punto di riferimento per chi vive, lavora o visita Torino e il nostro nuovo store sarà il luogo ideale per chi cerca un pasto veloce ma di qualità, senza compromessi sul gusto. Che sia per una pausa tra un impegno e l’altro, un pranzo con amici o una cena prima di partire, Five Guys Torino Porta Nuova sarà il nuovo punto d’incontro per gli amanti dei burger freschi e personalizzabili.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese