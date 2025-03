Marileno Fusetti avrà il suo funerale: raccolti i fondi con il contributo degli ex compagni di calcio

TORINO – Dopo oltre un mese e l’appello accorato degli ex compagni di squadra delle giovanili della Juventus, la salma di Marileno Fusetti, conservata al Mauriziano di Torino dopo la morte a 73 anni all’ospedale cittadino, avrà una degna sepoltura.

Il tam tam sui social ha raccolto il contributo degli ex-calciatori delle giovanili della Juventus, suoi amici, che con la sostanziosa donazione di Carlo Ferrero, imprenditore residente a Montecarlo e suo ex compagno di squadra, ha raggiunto la cifra di 3.300 euro, sufficienti all’impresa funebre per le esequie.

Carlo Ferrero, figlio dei gioiellieri ex titolari di Zendrini in via Santa Teresa a Torino, è a sua volta gioielliere nel Principato di Monaco. Ha conosciuto Fusetti da giovane e appena sentito della triste situazione dell’amico, si è fatto avanti per dargli un degno addio.

Purtroppo la vita di Fusetti ha avuto alti e bassi, che lo hanno costretto a dormire per strada insieme ad altri clochard, ma ora potrà ricongiungersi con sua madre, sepolta nel cimitero di Collegno.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese