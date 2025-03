ASTM, che gestisce l’autostrada Torino-Savona, registra un utile di 460 milioni

TORINO Il gruppo ASTM, realtà industriale di primo piano nel settore delle infrastrutture e delle concessioni autostradali, chiude il 2024 con risultati in forte crescita. L’utile netto ha raggiunto i 460,6 milioni di euro, segnando un incremento del 144,5%, mentre il fatturato ha toccato i 4,5 miliardi di euro, con una crescita del 13,5%.

Nel corso dell’anno, il gruppo ha investito 781,8 milioni di euro per il potenziamento e la sicurezza della rete autostradale. Questo impegno ha accompagnato un aumento del traffico del 2,7%, con una crescita del 2,6% per i veicoli leggeri e del 3,2% per il trasporto pesante.

In Piemonte, ASTM gestisce un’importante porzione della rete autostradale, con tratte di rilievo come la Torino-Savona, spesso oggetto di discussione per la presenza di numerosi cantieri, la Asti-Cuneo, la Torino-Alessandria-Piacenza e la Torino-Aosta. Questi collegamenti rivestono un ruolo cruciale per la mobilità regionale e per i collegamenti con il resto del Nord Italia.

A livello strategico, il gruppo ha ampliato la propria presenza con l’acquisizione della tangenziale esterna di Milano, un’infrastruttura chiave per la viabilità dell’intero Nord-Ovest. Inoltre, l’entrata in esercizio della nuova società “Concessioni del Tirreno” ha permesso la gestione delle tratte A10 Savona-Ventimiglia e A12 Sestri Levante-Livorno, rafforzando ulteriormente il controllo sulle principali direttrici autostradali.

L’amministratore delegato Umberto Tosoni ha sottolineato il significativo incremento di tutti gli indicatori economico-finanziari del gruppo. L’impegno per il rinnovamento della rete autostradale italiana, con investimenti vicini agli 800 milioni di euro, conferma la strategia di sviluppo e modernizzazione perseguita da ASTM, con un impatto diretto anche sul ter

