Giornate di Orientamento 2025: L’Università di Torino apre le porte al futuro

TORINO – Dal 26 al 28 marzo 2025, l’Università di Torino invita tutti gli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado a partecipare alle prime Giornate di Orientamento, che si svolgeranno presso l’Inalpi Arena, situata in Corso Sebastopoli 123 a Torino. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le future matricole di esplorare l’offerta formativa dell’Ateneo e di ricevere informazioni dettagliate sui corsi di laurea, le modalità di accesso, i requisiti di ammissione e le prospettive professionali.

L’Università di Torino presenterà un’ampia gamma di corsi, con ben 174 programmi disponibili, suddivisi in 74 corsi di laurea triennale, 10 corsi di laurea a ciclo unico e 90 corsi di laurea magistrale. Tra le novità di quest’anno, spiccano sei nuovi corsi di studio, tra cui Osteopatia, Tecnologie dei sistemi ristorativi e Psicologia per lo sport.

L’evento non si limita a fornire informazioni sui corsi, ma offre anche un’opportunità per conoscere i percorsi internazionali dell’Università, con corsi erogati interamente in inglese e programmi di mobilità per periodi di studio e tirocinio all’estero. I partecipanti potranno anche scoprire il Progetto Ambasciatori, una iniziativa che forma docenti delle scuole superiori per agevolare l’incontro tra studenti e università.

Inoltre, l’Università di Torino ha implementato strumenti innovativi come l’Atlante delle Professioni, che aiuta gli studenti a orientarsi nel mercato del lavoro, e la piattaforma Orient@mente, che offre risorse gratuite per la preparazione ai test di ammissione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese