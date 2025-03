L’onda viola travolge Torino: 12 mila partecipanti alla Deejay Ten 2025

TORINO – Torino si è tinta di viola questa mattina. Circa 12 mila persone hanno preso parte alla Deejay Ten, la celebre corsa organizzata da Radio Deejay. Un evento che, nonostante le avverse previsioni meteo, ha visto i partecipanti sfidare la pioggia e festeggiare la prima domenica di primavera con entusiasmo e spirito di comunità.

I partecipanti, che hanno avuto la possibilità di scegliere tra percorsi di 5 e 10 chilometri, si sono riversati lungo le strade di Torino, creando un vero e proprio fiume di energia.

Tra i partecipanti, anche gruppi di amici e famiglie, che hanno dato vita a un’atmosfera festosa e inclusiva.

Le misure di sicurezza hanno comportato modifiche alla viabilità e divieti di sosta lungo il percorso, ma questo non ha ostacolato l’affluenza. L’assessore comunale ai Grandi Eventi, Mimmo Carretta, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando come la Deejay Ten sia diventata un appuntamento imperdibile per la città.

