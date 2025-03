Iren acquisisce il 100% di Egea, la società multiservizi di Alba

ALBA – Iren ha ufficialmente acquisito il 100% della multiservizi di Alba, Egea. L’operazione, dal valore di 74,8 milioni di euro, ha permesso al gruppo controllato dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia di rilevare il 47,23% rimanente della holding, completando così il percorso avviato lo scorso agosto con l’acquisizione della quota di controllo.

La società albese, che aveva attraversato una grave crisi finanziaria, è stata sottoposta a un complesso processo di risanamento. I vertici di Iren hanno ribadito che il marchio Egea non scomparirà, mantenendo il suo legame storico con il territorio.

Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren, ha commentato l’operazione dichiarando:

“Con l’acquisto del capitale restante di Egea Holding, si conclude la prima fase di rilancio della nuova Egea. Abbiamo ristrutturato con successo un gruppo che fino a un anno e mezzo fa versava in gravi difficoltà finanziarie e lo stiamo rilanciando con un solido piano di sviluppo industriale. Abbiamo fatto prevalere l’idea di un progetto industriale, grazie alla collaborazione di stakeholder, istituzioni e territorio, e con il supporto essenziale delle lavoratrici e dei lavoratori di Egea: i risultati ci stanno dando ragione. L’esercizio dell’opzione call ci permetterà di lavorare sulla crescita, puntando alle sinergie derivanti dall’ingresso in un grande gruppo come il nostro”.

Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren, ha aggiunto:

“Da agosto 2024 abbiamo lavorato incessantemente su Egea, integrando i suoi processi aziendali con quelli del gruppo Iren e valorizzando asset e competenze. Con l’esercizio della call, entriamo ancora più nel vivo di questo processo, creando valore non solo per Iren, ma anche per il territorio storico in cui opera Egea. Il brand Egea non scomparirà: rappresenta un valore che intendiamo preservare, testimoniando un legame di vicinanza con cittadini e istituzioni locali. Guardiamo al futuro con ottimismo, basandoci sul nostro piano industriale e sui benefici duraturi di questa operazione”.