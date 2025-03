Nole: due anziani e il cane intossicati dal monossido di carbonio, salvati

NOLE – Una coppia di anziani è stata salvata nella mattinata di oggi dopo essere rimasta intossicata a causa del monossido di carbonio.

Il fatto è accaduto in via San Sebastiano. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno soccorso i coniugi e il loro cane, trovato in condizioni critiche. I due anziani sono stati poi trasportati in ambulanza all’ospedale di Ciriè.

Sul posto presenti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’appartamento: è probabile che le esalazioni siano scaturite da una stufa che non funzionava bene. La polizia locale ha eseguito i rilievi del caso.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese