Scontro frontale a Spinetta Marengo: muore 83enne

SPINETTA MARENGO – Incidente mortale questa mattina a Spinetta Marengo: sulla statale 10 vicino al concessionario due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’incidente ha perso la vita una donna di 83 anni mentre il conducente sull’altra vettura è rimasto ferito lievemente, trasportato in ospedale in codice verde.

Per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza è stata chiusa la strada statale dalle 13 fino alle 14:30. Sul posto intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione oltre al soccorso sanitario del 118.

