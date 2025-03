Cane lasciato solo in casa per giorni, salvato dai Carabinieri Forestali di Novara

CASTELLETTO SUL TICINO – I Carabinieri Forestali delle Stazioni di Oleggio e Borgolavezzaro sono intervenuti nei giorni scorsi presso un’abitazione chiusa nel comune di Castelletto sul Ticino, dove un cane era stato lasciato da solo per diversi giorni, al buio e senza acqua né cibo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, preoccupati dai continui e prolungati guaiti dell’animale provenienti dall’appartamento, in cui non si registrava alcuna presenza dei proprietari.

Durante un primo sopralluogo esterno, i militari hanno effettivamente udito i latrati del cane provenire dall’interno dell’abitazione, risultata chiusa. Una volta rintracciati telefonicamente i proprietari, questi hanno confermato di trovarsi in un’altra regione da diversi giorni e di non poter rientrare a breve per prendersi cura dell’animale.

Vista la situazione di grave urgenza, i Carabinieri Forestali, con il supporto del Servizio Veterinario dell’ASL di Novara, dei Vigili del Fuoco e del Comune di Castelletto sul Ticino, sono entrati forzatamente nell’abitazione per mettere in salvo il cane.

L’animale, trovato privo di acqua e cibo, è apparso denutrito e costretto in un ambiente inadatto, privo di luce e di aerazione, in pessime condizioni igieniche. Affidato alle cure del canile, è ora sotto osservazione veterinaria.

I proprietari dell’abitazione sono stati denunciati per i reati di abbandono di animale e detenzione in condizioni incompatibili con la sua natura, tali da causare gravi sofferenze.

