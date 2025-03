E’ morto l’autista del bus caduto nel Po a Torino

TORINO – E’ purtroppo deceduto l’autista del bus turistico caduto nel Po ai Murazzi oggi pomeriggio. L’uomo è stato estratto dagli Amici del Fiume che si sono avvicinati con un canotto ed hanno sfondato i vetri con un martello.

Hanno poi tentato di rianimarlo sul posto in attesa dei vigili del fuoco e dell’ambulanza ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Feriti leggermente anche tre passanti, urtati dal bus che in retromarcia è finito nel fiume.

Tutti e tre sono stati portati in ambulanza in ospedale per accertamenti ma le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Qui le immagini dell’incidente dei vigili del fuoco.

Le immagini dei soccorsi

