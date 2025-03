La Bertram Derthona batte Wurzburg 80 – 74 e vola ai quarti della FIBA Champions League di basket

Vincendo in casa 80 – 74 contro i tedeschi del Wurzburg in gara 6 del Round of 16 della FIBA Champions League la Bertram Derthona ha ottenuto la certezza matematica dell’ammissione ai quarti di finale della manifestazione.

Dopo la vittoria fondamentale per 83-82 contro l’AEK Atene gli uomini di coach Walter De Raffaele, hanno raggiunto per la prima volta nella loro storia i quarti di finale in una manifestazione europea.

Durante la partita sono stati presentati i settori giovanili e minibasket della formazione Tortonese che hanno fatto una sfilata di presentazione e una foto di gruppo in centro al campo.

