Verbania: nascondeva contanti e droga, 27enne arrestato

VERBANIA – Un 27enne è stato fermato in auto per quello che doveva essere un controllo di routine della Polizia Stradale.

Gli agenti hanno chiesto all’uomo se possedesse stupefacenti: seppur abbia negato, il suo atteggiamento stizzito e insofferente ha insospettito le forze dell’ordine.

Così, i poliziotti hanno deciso di estendere il controllo alla sua abitazione. In casa del 27enne, che era già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, gli agenti hanno trovato 220 grammi e 260 in contanti.

Ora l’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

