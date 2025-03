Approvato il restauro del giardino di Piazza Maria Teresa a Torino, ecco come diventerà

TORINO – La Giunta comunale di Torino ha approvato il progetto di restauro e recupero dello storico giardino di Piazza Maria Teresa, situato nel cuore del quartiere Borgo Nuovo. L’iniziativa, proposta dall’assessore al Verde e alla Cura della Città, Francesco Tresso, mira a riqualificare questa piazza-giardino ottocentesca, con il sostegno economico dell’Associazione Amici della Piazza Maria Teresa e della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. I lavori, che prenderanno il via in primavera, prevedono un investimento di 184.500 euro.

Un progetto per restituire bellezza e vivibilità

Il restauro è pensato per restituire alla piazza il suo valore ornamentale, rendendola più accogliente per residenti e visitatori. Il Comune di Torino, attraverso la Divisione Verde e Parchi, monitorerà la salute degli alberi esistenti e definirà interventi di potatura e nuove piantumazioni.

Le quattro aiuole trapezoidali che circondano l’aiuola centrale saranno ridefinite con nuovi elementi vegetali e perimetri arbustivi sempreverdi, caratterizzati da fioriture e profumi stagionali. Inoltre, saranno installati quattro cancelletti in ferro zincato per facilitare l’accesso ai vialetti.

Sostenibilità e innovazione

Grande attenzione sarà dedicata agli aspetti di sostenibilità ambientale. Grazie alla collaborazione con SMAT e Iren, verrà realizzato un nuovo impianto di irrigazione con una cisterna interrata per raccogliere l’acqua di scarico della fontana, garantendo così il fabbisogno idrico dell’intero giardino. Inoltre, Iren provvederà alla sostituzione dei 12 lampioni attuali con 16 nuovi punti luce a LED, che miglioreranno l’illuminazione riducendo i consumi energetici.

Un modello di collaborazione pubblico-privata

“Questo progetto è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato per la cura di un bene comune – ha dichiarato l’assessore Francesco Tresso –. Grazie all’impegno dell’Associazione Amici della Piazza Maria Teresa e della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, la città potrà contare su uno spazio verde rinnovato e più fruibile”. L’associazione si occuperà inoltre della manutenzione del giardino per i prossimi tre anni, garantendo la continuità del progetto di valorizzazione.

Il restauro della piazza si inserisce in un più ampio impegno per la tutela e la rigenerazione del patrimonio urbano, con l’obiettivo di rendere Torino una città sempre più attrattiva e vivibile per tutti.

