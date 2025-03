I 10 giocatori della Juventus più forti di tutti i tempi secondo l’AI

TORINO – Quali sono i giocatori della Juve più forti di tutti i tempi? Una domanda dalla risposta impossibile dato il livello e la quantità di campioni che nei decenni hanno indossato la maglia della Vecchia Signora. Abbiamo provato a mettere in difficoltà ChatGpt chiedendo di stilare una lista dei migliori dieci in base ai dati in suo possesso. Ed ecco cosa ci ha risposto. Voi chi avreste messo? Chi secondo voi non meriterebbe di stare in questo elenco?

Ecco una lista dei 10 giocatori più forti della Juventus di tutti i tempi:

1. Alessandro Del Piero

Bandiera della Juventus, ha vinto tutto.

Simbolo di eleganza e fedeltà, ha giocato in B con la Juve.

2. Gianluigi Buffon

Per molti, il miglior portiere della storia.

Eroe del Mondiale 2006, leggenda assoluta tra i pali.

3. Michel Platini

Tre volte Pallone d’Oro consecutivo (1983, 1984, 1985).

Giocatore sublime.

4. Gaetano Scirea

Capitano e leader della difesa, mai espulso in carriera.

Elegante, corretto e tra i migliori difensori della storia del calcio.

5. Roberto Baggio

Talento purissimo, ha vinto il Pallone d’Oro nel 1993.

Una classe fuori dal comune.

6. Pavel Nedvěd

Pallone d’Oro nel 2003.

Incarnazione della grinta e della qualità, fondamentale anche in B.

7. Zinedine Zidane

Tecnica sopraffina, uno dei migliori registi offensivi della storia.

Venduto al Real per una cifra record nel 2001.

8. Dino Zoff

Monumento del calcio italiano, campione del mondo nel 1982.

Portiere leggendario, simbolo di affidabilità assoluta.

9. Omar Sívori

Primo Pallone d’Oro della Juve (1961), talento ribelle e geniale.

Uno dei primi idoli della tifoseria bianconera.

10. Giampiero Boniperti

Capitano storico e poi presidente della Juve vincente.

Uomo simbolo della Juventus, prima in campo e poi fuori.

