Metalmeccanici in piazza anche a Torino per il rinnovo del contratto

TORINO – Metalmeccanici in piazza oggi in tutta Italia per lo sciopero nazionale di 8 ore per sollecitare la riapertura della trattativa con Federmeccanica e Assistal per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

A Torino il corteo partirà alle 9 da piazza Arbarello e terminerà intorno alle 11 davanti alla sede dell’Unione Industriali Torino, in via Fanti, dove parleranno i lavoratori, i segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Rocco Cutrì, Edi Lazzi, Luigi Paone, e il segretario generale Fim, Ferdinando Uliano.

L’obiettivo sarà chiedere la riapertura di un dialogo e un tavolo di trattativa dopo la rottura con la rappresentanza delle piccole e medie imprese.

