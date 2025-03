Un tirocinio in Prefettura a Torino per chi studia all’Università di Torino o del Piemonte Orientale

TORINO – Per chi studia all’Università di Torino e all’Università del Piemonte Orientale c’è la possibilità di svolgere un tirocinio in Prefettura a Torino. La durata minima è di 200 ore (almeno 5 ore al giorno per 3 gironi a settimana); le candidature dovranno essere presentate dal 31 marzo 2025 al 7 aprile alla email personale.pref_torino@interno.it.

Il bando è qui. I moduli per UniTo e OPO si trovano qui.

