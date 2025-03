Domenica 6 aprile Opera in musical nella Palazzina di Caccia di Stupinigi

NICHELINO – Domenica 6 aprile prosegue Opera in musical per Musical a Corte nella Palazzina di Caccia di Stupinigi.

“Opera in musical” segue le occasioni in cui il musical ricorda le proprie origini e si dà delle arie rifacendosi a narrazioni e personaggi già esplorati dal più blasonato genere operistico.

Ecco, quindi, Hadestown (2016) ovvero il mito di Orfeo ed Euridice, soggetto preferito dai primi operisti italiani; Miss Saigon (1989) che gli autori de Les Misérables hanno composto aggiornando Madama Butterfly; Rent (1996) in cui Jonathan Larson porta La Bohème nella New York ai tempi dell’AIDS e Aida (2000) che Elton John ha riscritto per le ambizioni teatrali della Disney.

Nessuno di questi musical fa l’errore di scimmiottare lo stile operistico: non mancano le grandi melodie, ma gli stili musicali variano dal Detroit Blues al Motown Soul, dal pop-rock anni ’80 e ’90 all’indie-rock.

Il programma

Rent: da Rent

Da Aida (2000): Elaborate lives, My strongest suit, A step too far, Easy as life, I know the truth

Da Rent (1996): Seasons of love, One song glory, La vie bohème, Take me or leave me, What you own, I’ll cover you (reprise)

Da Miss Saigon (1989): The movie in my mind, Sun and moon, Why God why?, I still believe, Bui Doi

Da Hadestown (2016): Way down Hadestown, When the chips are down, Wait for me, Why we build the wall, We raise our cups

Crediti

Voci: Andrea Ascari, Ginevra Cerra, Gabriel Ridolfi, Aurora Sieli, Jacopo Spunton, Franca Ukpomnwan

Pianoforte: Andrea Bevilacqua

Progetto e testi: Andrea Ascari

Direzione Amministrativa: Davide Ienco

Informazioni utili

Domenica 6 aprile 2025, ore 19

Musical a Corte nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi – Nichelino (TO)

Opera in musical

Biglietti: prezzo unico 33 euro

011 6279789 biglietteria@teatrosuperga.it

www.teatrosuperga.it

IG + FB: teatrosuperga

Orari biglietteria: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Superga, sul luogo dell’evento nei giorni di spettacolo dalle ore 18, online su Ticketone.it

