A processo Barbara Riolfo, che piombò sulla folla con la Lancia Rally al Salone dell’Automobile a Torino

TORINO – Andrà a giudizio il prossimo 21 luglio davanti al Giudice di Pace di Torino Barbara Riolfo, la 47enne di Alba che alla guida di una Lancia 037 da rally piombò sulla folla durante la sfilata del Salone dell’Automobile a Torino.

Il 15 settembre 2024 Riolfo stava percorrendo piazza San Carlo in direzione di piazza Carlo Felice, quando all’incrocio con via Maria Vittoria, a seguito di un’accelerazione, perse il controllo della Lancia e finì sulle transenne investendo numerose persone, di cui 12 ferite. Le prognosi non superarono i dieci giorni, con il ferito più grave operato all’Urologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino.

Gli accertamenti nei giorni successivi all’incidente eseguiti dalla Polizia Municipale di Torino hanno portato la Procura della Repubblica a chiedere per la 47enne l’imputazione per lesioni stradali per imprudenza, negligenza e imperizia.

