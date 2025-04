Incendio in via Milano a Settimo Torinese: otto squadre dei vigili del fuoco sul posto

SETTIMO TORINESE – Sono otto le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento Stura e dalla sede centrale di Torino intervenute in via Milano a Settimo Torinese per un grosso incendio di una palazzina di due piani scaturito nel pomeriggio di oggi da un negozio.

Una densa colonna di fumo si è alzata dall’edificio interessato dalle fiamme, visibile da lontano. Per i fumi sono intervenuti anche i tecnici Arpa. L’incendio è stato domato, ma ora bisogna procedere con le verifiche strutturali e la bonifica.

