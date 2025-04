Multa da quasi 75 milioni di euro a Stellantis per aver fatto cartello con altre 14 case automobilistiche

TORINO – Anche Stellantis ha preso una multa da 74,9 milioni di euro per aver partecipato a un cartello di lunga durata riguardante il riciclo dei veicoli a fine vita. La Commissione europea ha multato 15 case automobilistiche e l’Associazione europea dei produttori di automobili Acea per 458 milioni di euro in totale.

La casa automobilistica franco-italiana ha avuto una riduzione dell’ammenda del 50% grazie al fatto che ha collaborato alle indagini, mentre la tedesca Mercedes ha rivelato l’esistenza dell’accordo e non è stata multata.

Bruce The Deus, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

