Rissa a Novara: due giovani arrestati dopo una colluttazione con gli agenti di polizia

NOVARA – Due giovani sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dalla polizia di Novara.

I fatti

Nel pomeriggio di lunedì 31 marzo, la polizia di Stato di Novara durante il servizio per il controllo del territorio, veniva inviata dalla sala operativa in zona Stazione FS, in quanto erano pervenute delle segnalazioni di rissa fra un gruppo di persone.

Giunti sul posto, all’inizio di Baluardo Partigiani, passanti e curiosi indicavano agli agenti due giovani come partecipanti alla rissa avvenuta poco prima.

Le due persone fin da subito si presentavano esagitate, ignorando completamente le indicazioni e le richieste degli agenti che cercavano di calmarli e identificarli: durante tale fase uno dei due giovani estraeva dalla tasca del pantalone un cutter. Gli agenti lo disarmavano e cercavano di bloccarlo così da poterlo controllare meglio; tale operazione risultava vana poiché entrambi gli uomini agivano uno in protezione dell’altro.

Dopo una breve colluttazione e l’uso dello spray urticante, gli agenti riuscivano a bloccare i due e a portarli nella volante: i due continuavano ad inveire e a dimenarsi, colpendo con violenza il finestrino dell’autovettura, danneggiandolo irrimediabilmente.

A questo punto i due – classe 2001 e 2005, regolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia – venivano arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento; inoltre venivano deferiti in stato di libertà per rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale e per porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

