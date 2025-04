I controlli di Arpa Piemonte dopo l’incendio alla Gbc di Settimo Torinese

SETTIMO TORINESE – Un brutto incendio ha interessato, ieri, la GBC, magazzino di materiale elettrico a Settimo Torinese in via Milano 64.

Sono state otto le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento Stura e dalla sede centrale di Torino intervenute per riuscire a domare le fiamme. Una densa colonna di fumo si è alzata dall’edificio interessato dalle fiamme, visibile da lontano.

L’intervento di Arpa Piemonte

Le valutazioni effettuate dal personale tecnico di Arpa, utilizzando la strumentazione da campo, hanno evidenziato che gli effetti dell’incendio hanno interessato per circa 1 ora e trenta minuti unicamente l’area interna al magazzino/locale vendita, che era stata posta in sicurezza dai vigili del fuoco.

In quest’area i dati dell’aria ambiente mostravano all’interno del locale una concentrazione di COV pari a circa1700-1800 ppb (parti per bilione).

Nel periodo coincidente con le ultime fasi dello spegnimento, all’esterno del magazzino, i valori in direzione di vento registrati hanno mostrato una concentrazione di COV compresa tra i 440 ed i 360 ppb, a fronte di un fondo ambientale di circa 200-250 ppm. Altre misure di COV effettuate presso la scuola “Vivaldi”, posta a circa 200 metri dall’evento, si attestavano a circa 320 ppb.

Successivi dati analitici istantanei, in diminuzione rispetto ai precedenti, evidenziavano come la situazione potesse essere considerata risolta, in quanto confrontabili con il dato medio ambientale dell’area specifica.

Al fine di evidenziare l’eventuale presenza di altri inquinanti, non misurabili con strumentazione da campo, sono stati campionati dei volumi di aria ambiente che saranno nelle prossime ore sottoposti ad analisi chimica con strumentazione da laboratorio, in particolare uno nell’area limitrofa al magazzino e l’altra presso la scuola “Vivaldi”.

