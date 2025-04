Domenico Lo Bianco e Bruna Tomasi Cont nuovi vertici del Caf Cisl Piemonte

TORINO – Domenico Lo Bianco, segretario generale Cisl Torino-Canavese fino al 5 marzo scorso e Bruna Tomasi Cont, segretaria regionale della Cisl Piemonte fino a pochi giorni fa (25 marzo), sono i nuovi vertici di SSP (Società Servizi Piemonte), la società regionale che gestisce il Caf Cisl in Piemonte.

Il Consiglio di amministrazione della società, su proposta del segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti, e dell’Assemblea dei soci, ha ratificato la nomina di Domenico Lo Bianco a presidente e di Bruna Tomasi Cont ad amministratore delegato della società regionale dei servizi Cisl.

Il Caf Cisl Piemonte, che è il primo Caf in regione per numero di pratiche svolte nell’ultima campagna fiscale (195.350 nel 2024), occupa, attraverso Ssp, circa 300 lavoratori di cui un centinaio con contratto a tempo indeterminato e dispone di 85 sedi in tutto il territorio piemontese.

“Ssp Piemonte – hanno affermato i nuovi presidente e amministratore delegato della società, Domenico Lo Bianco e Bruna Tomasi Cont, dopo il loro insediamento – ha dimostrato in questi anni grande capacità organizzativa e affidabilità nel fornire supporto e assistenza fiscale all’utenza, offrendo servizi di alta qualità e un’accoglienza qualificata. Vogliamo continuare su questa strada, dando continuità al grande lavoro svolto e consolidare le performance della società. Siamo consapevoli dei grandi cambiamenti in atto nel settore e per questo puntiamo sulla diversificazione dei nostri servizi e sulla creazione di nuovi per rispondere meglio alle nuove esigenze dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini piemontesi. Un ringraziamento sentito a chi ha guidato, con ottimi risultati, la società in questi anni”.

Chi sono Domenico Lo Bianco e Bruna Tomasi Cont

Domenico Lo Bianco, classe 1963, ha iniziato la sua esperienza sindacale in Cisl nel 1988. Dopo aver guidato, dal 2005 al 2010, la federazione regionale dei trasporti Cisl, è stato per 12 anni (dal 2013 al 2025) segretario generale della Cisl torinese.

Bruna Tomasi Cont, classe 1968, ha iniziato il suo percorso sindacale in Cisl proprio al Caf come responsabile del Centro di assistenza fiscale di Ivrea. Dopo diversi incarichi nella federazione dei metalmeccanici viene eletta nel 2014 nella segreteria regionale Cisl dove, per dieci anni, si è occupata, tra l’altro, di organizzazione e amministrazione.

