Da Torino alla luna: partito per gli USA HALO, il modulo lunare di Thales Alenia Space

TORINO – Dopo il successo dei test ambientali presso lo stabilimento Thales Alenia Space di Torino, la struttura primaria di HALO (Habitation and Logistics Outpost) ha intrapreso il viaggio verso Gilbert, in Arizona. Qui, il prime contractor Northrop Grumman completerà l’integrazione in vista del lancio con l’elemento di alimentazione e propulsione (PPE) del Gateway lunare.

HALO sarà il primo habitat per astronauti nel Gateway, fornendo uno spazio vitale per vivere, lavorare e condurre ricerche scientifiche in preparazione delle missioni sulla superficie lunare. Sarà inoltre responsabile di funzioni essenziali come comando, controllo, gestione dati, distribuzione di energia, comunicazioni e tracciamento.

Thales Alenia Space Torino: Cuore della Tecnologia HALO

Thales Alenia Space Italia, con sede a Torino, ha progettato e realizzato la struttura primaria di HALO, inclusi:

Modulo pressurizzato

Portelli e strutture secondarie esterne

Controllo della pressione

Sistemi di interfaccia con i sistemi di attracco della NASA

Protezione dai meteoroidi

Passaggi elettrici e fluidici

L’azienda ha inoltre favorito la crescita di una filiera torinese con tecnologie riutilizzate per altri moduli del Gateway, come Lunar-View, Lunar-Link e Lunar I-Hab per l’ESA.

Nuove Collaborazioni e il Futuro dell’Esplorazione Lunare Made in Torino

Thales Alenia Space si è recentemente aggiudicata il contratto per la costruzione dell’airlock del Mohammad Bin Rashid Space Centre (MBRSC) degli Emirati Arabi Uniti, destinato al Gateway Crew e Science Airlock per Artemis VI. Inoltre, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha selezionato l’azienda torinese per sviluppare un Habitat Lunare multiuso, il primo avamposto permanente sulla Luna.

Argonaut: Il Lander Lunare Europeo con Tecnologia Torinese

A rafforzare il ruolo di Torino nell’esplorazione spaziale c’è anche il contratto con l’ESA per la realizzazione di Argonaut, il lander lunare per il trasporto di merci. Questo veicolo garantirà all’Europa un accesso autonomo alla Luna, ampliando le opportunità di esplorazione e presenza permanente sul nostro satellite naturale.

Con il modulo HALO e i nuovi progetti in fase di sviluppo, Torino si conferma un centro d’eccellenza per la tecnologia spaziale, portando il suo know-how nell’esplorazione lunare e oltre.

