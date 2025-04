“Fiorisce un Giardino”: l’arte dei piccoli pazienti colora l’ospedale Regina Margherita di Torino

TORINO – All’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino è sbocciato un giardino molto speciale. Non si tratta di piante o fiori veri, ma di un’installazione artistica in ceramica nata dalla fantasia e dalla forza dei piccoli pazienti dei reparti di Oncoematologia e Pediatria. L’opera, intitolata “Fiorisce un Giardino!”, è stata inaugurata all’ingresso della struttura alla presenza dei bambini autori dell’opera, delle loro famiglie, dei volontari della Fondazione Lene Thun — promotrice del progetto — e del personale medico.

Realizzata durante i laboratori di ceramico-terapia condotti dalla Fondazione, l’opera rappresenta molto più di una semplice decorazione: è un messaggio potente di resilienza, speranza e bellezza che nasce anche nei luoghi della sofferenza.

“Quest’opera, frutto dei nostri piccoli pazienti, esalta non solo il percorso diagnostico e terapeutico, ma anche l’umanizzazione degli ambienti ospedalieri», ha commentato Thomas Schael, Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino, durante l’inaugurazione. «Un giardino, proprio come il percorso di cura, richiede tempo, attenzione e dedizione. È una metafora perfetta per raccontare la crescita personale e la forza interiore di questi bambini”.

All’evento erano presenti anche Giovanni Messori Ioli, Commissario dell’Ospedale Regina Margherita, e Franca Fagioli, Direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino, che ha sottolineato l’importanza dell’approccio olistico alla salute: “La cultura può diventare parte integrante della cura. Osservare i nostri pazienti impegnati in attività artistiche come la ceramico-terapia rafforza la convinzione che l’arte e la creatività abbiano un impatto positivo sul loro benessere. Grazie alla sinergia tra personale sanitario, educatori e la Fondazione Lene Thun, riusciamo a creare un ambiente che sostiene non solo il corpo, ma anche l’anima dei bambini”.

