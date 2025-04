Incidente sul lavoro a Cavaglià: gravi le condizioni di un operaio ustionato

CAVAGLIÀ – Grave infortunio sul lavoro nella serata di ieri, poco dopo le 20, nello stabilimento Polynt di Cavaglià, dove un operaio di 34 anni, residente nel paese, ha riportato gravi ustioni a causa della fuoriuscita di acido acetico.

L’uomo è stato inizialmente soccorso e portato all’ospedale di Biella, per poi essere trasferito al Cto di Torino. Le ustioni interesserebbero circa il 30% del corpo e le sue condizioni sono considerate serie. Secondo una prima ricostruzione, durante un’operazione di travaso di liquidi in un contenitore, l’acido avrebbe corroso il materiale plastico del fusto, provocando la fuoriuscita della sostanza che ha investito in parte l’operaio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e il personale sanitario del 118. Presenti anche i tecnici dello Spresal, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto, e una pattuglia dei carabinieri.

