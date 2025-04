Parte da Torino Foodish, il nuovo programma di Joe Bastianich

TORINO – “Siete pronti a fare un giro per l’Italia insieme a Joe Bastianich? “Foodish” vi aspetta dal 7 aprile su Tv8 per decretare il miglior piatti in ogni città. Dalla cotoletta alla milanese, ai tortellini bolognesi: vi aiutiamo noi a trovare i migliori! I concorrenti si sfideranno per indossare l’ambito grembiule di Foodish” – così si presenta il nuovo programma di Joe Bastianich, tornando alle origini: di nuovo giudice e di nuovo cibo.

La prima puntata è stata girata proprio a Torino, con un ospite del luogo, esperto del piatto. Antonella Elia guiderà l’imprenditore italo-americano della ristorazione ad assaggiare quattro versioni del Vitello Tonnato, come è preparato da Almondo Trattoria, da L’Uliveto, da Mollica e dal Ristorante Casa Vicina.

Il format ricorda un po’ i “Quattro Ristoranti” di Alessandro Borghese, ma rivista in chiave locale, esaltando i piatti tipici delle città italiane. Alla fine il vincitore otterrà il grembiule di “Foodish”, che decreta la migliore versione del pietanza locale della puntata.

