Usava le carte carburante della Croce Rossa per fare il pieno alla propria auto: arrestato

VERBANIA – Usava la carta carburante destinata alle ambulanze per fare benzina alla propria auto. Un volontario della Croce Rossa di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di peculato e indebito utilizzo di carte di pagamento. L’uomo, residente nel Verbano, è ora agli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il volontario avrebbe messo in atto la truffa con cadenza settimanale, appropriandosi delle cedole magnetiche utilizzate per il rifornimento dei mezzi di soccorso dell’associazione. Invece di destinarle ai veicoli della Croce Rossa, le avrebbe usate per fare il pieno alla propria autovettura.

L’anomalia è stata scoperta grazie ai controlli effettuati dal personale amministrativo dell’associazione. Insospettiti da alcune discrepanze nei consumi, i vertici provinciali della Croce Rossa hanno presentato denuncia ai Carabinieri, inizialmente contro ignoti.

Un danno da 6700 euro

Le indagini dei militari dell’Arma hanno fatto emergere un quadro preciso: i prelievi di carburante anomali sarebbero iniziati nel 2022, con una spesa media mensile di circa 350 euro. Il danno complessivo stimato ammonta a oltre 6.700 euro.

Dopo aver raccolto testimonianze, analizzato documenti e acquisito i filmati di videosorveglianza dei distributori di benzina, i Carabinieri hanno organizzato un’operazione di osservazione. Sabato scorso, l’uomo è stato fermato in flagranza proprio mentre faceva il pieno con una delle carte incriminate.

Portato in caserma per gli accertamenti, il 55enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare se vi siano stati altri episodi simili e per accertare eventuali complicità.

