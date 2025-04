Truffe lavorative su WhatsApp: ecco come riconoscerle e difendersi

TORINO – L’ultima trovata dei cybercriminali sfrutta il desiderio di lavorare per ingannare chi cerca un impiego, utilizzando WhatsApp come canale di contatto principale. Ma in cosa consiste questo raggiro e come si può evitare di cadere nella trappola?

Il modus inizia con una telefonata apparentemente innocua. L’interlocutore fornisce un numero WhatsApp da contattare per proseguire con la candidatura, ed è lì che inizia la truffa. La vittima riceve un messaggio che descrive un’attività redditizia e senza sforzo: “Lavoriamo con commercianti di YouTube per aumentare la popolarità dei loro video e canali. È possibile guadagnare dai 3 ai 6 euro per ogni attività completata, con entrate giornaliere fino a 400 euro”. Un’offerta irresistibile, soprattutto per chi è in cerca di un’entrata extra senza particolari competenze richieste. Inizialmente, il sistema sembra funzionare: mettendo “mi piace” ai video e seguendo le istruzioni, la vittima riceve piccoli compensi, alimentando l’illusione di un’attività reale e affidabile. A questo punto, i truffatori richiedono dati personali come nome, cognome, numero di telefono e persino le coordinate bancarie, affermando che sono necessari per ricevere i pagamenti. Ma il passo successivo è ancora più subdolo: per accedere a guadagni maggiori, viene richiesto di iscriversi a un canale Telegram attraverso un link fornito dagli stessi truffatori. Qui, le richieste diventano sempre più insistenti, con proposte di “investimenti” per accedere a task più remunerative, spingendo gradualmente la vittima a versare somme di denaro in cambio di presunti bonus.

Quando il malcapitato tenta di ritirare i propri guadagni, il meccanismo si inceppa: i pagamenti non arrivano mai e i soldi versati svaniscono nel nulla.

Per evitare di cadere in simili raggiri, è fondamentale adottare alcune precauzioni:

Diffidare dalle offerte di lavoro che promettono guadagni elevati senza competenze specifiche.

che promettono guadagni elevati senza competenze specifiche. Verificare sempre l’affidabilità dell’azienda che offre l’impiego.

che offre l’impiego. Non fornire mai dati sensibili a sconosciuti su WhatsApp o Telegram.

su WhatsApp o Telegram. Segnalare subito alle autorità qualsiasi tentativo di truffa.

