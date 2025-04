Fuga da un incidente a La Morra: sessantenne arrestato in stato di ebbrezza

PIEMONTE – A La Morra, un sessantenne ha causato un incidente stradale e, anziché fermarsi, ha tentato di darsi alla fuga a bordo della sua Suzuki, nonostante la vettura fosse priva di uno pneumatico. La sua corsa, tuttavia, è stata bruscamente interrotta da un equipaggio della polizia locale, che ha prontamente intervenuto.

Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che il conducente era in evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolico oltre tre volte superiore al limite consentito. Questo ha portato al ritiro immediato della patente di guida e al deferimento dell’uomo alla Procura di Asti per gravi reati, tra cui guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e provocazione di un incidente stradale in stato di ebbrezza.

Oltre a queste accuse penali, l’uomo dovrà anche affrontare una violazione amministrativa per la fuga a seguito dell’incidente.

