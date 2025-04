Sequestro di 500 mucche a Rivarolo Canavese: indagini su maltrattamenti animali

TORINO – Nella tarda mattinata di ieri, un’importante operazione congiunta tra i Carabinieri e i veterinari dell’ASL To4 ha portato al sequestro preventivo di circa 500 mucche in un’azienda agricola di Rivarolo Canavese. L’intervento è stato attivato su indicazione della Procura di Ivrea, che ha avviato un’indagine per maltrattamenti sugli animali a seguito di alcune segnalazioni ricevute nelle scorse settimane.

Durante i controlli, sono emerse preoccupanti condizioni di salute per diversi esemplari, alcuni dei quali apparivano malnutriti e in evidente stato di sofferenza. La situazione si è ulteriormente aggravata dopo il ritrovamento di carcasse all’interno dell’azienda, un elemento che ha spinto le autorità a prendere misure drastiche per tutelare il benessere degli animali coinvolti.

