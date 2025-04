Scontro tra tre auto allo svincolo di Corso Regina: traffico in tilt sulla tangenziale nord

TORINO – Un incidente stradale si è verificato all’altezza dello svincolo di corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra i comuni di Torino e Collegno, proprio di fronte alla centrale termoelettrica dell’Iren.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre vetture: una Fiat Panda, una Suzuki Vitara e una Lancia Ypsilon. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto si sarebbe verificato all’interno della rampa di ingresso alla tangenziale, provocando il ferimento di una persona, fortunatamente non in gravi condizioni, trasportata in ambulanza all’ospedale di Rivoli.

Le conseguenze dell’incidente sono state pesanti soprattutto sul piano della viabilità: il tratto interessato ha subito forti rallentamenti e code prolungate, con disagi per gli automobilisti diretti sia verso nord che verso sud.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari della viabilità di Itp, impegnati nella gestione del traffico e nella rimozione dei veicoli incidentati.

