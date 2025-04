Chivasso, costruzione passerella pedonale di via Mazzè: nuove disposizioni del traffico veicolare fino a ottobre

CHIVASSO – Prenderanno il via dalla prossima settimana i lavori di realizzazione della passerella pedonale a scavalco dell’attuale rete ferroviaria Torino-Milano, Chivasso-Aosta, Chivasso-Casale.

La nuova struttura sorgerà nella strada provinciale SP81 / via Mazzè, che attualmente oltrepassa la linea ferroviaria a terra, e via Eugenio Clara che costeggia la ferrovia e raggiunge la stazione ferroviaria. La passerella sarà composta da 2 “torri” nord/sud che, tramite un sistema combinato scale/ascensore, permetterà di raggiungere il piano di calpestìo della passerella per attraversarla.

L’opera di Rete Ferroviaria Italiana è inserita tra i maggiori interventi compensativi nell’ambito della convenzione relativa all’eliminazione dei passaggi a livello concordata con l’amministrazione comunale.

Nuove disposizioni del traffico

Dal Comune fanno sapere che due ordinanze comunali disciplineranno la viabilità della zona a partire da lunedì 14 aprile.

Fino alla conclusione dei lavori, fissata per il prossimo 10 ottobre, divieto di sosta ed interdizione al transito veicolare entreranno in vigore in via Mazzè, nel tratto tra la rotatoria di via Rigazzi ed il passaggio a livello della linea ferroviaria storica Torino-Milano.

A partire dal prossimo 5 maggio invece, sarà vietato l’accesso lungo la corsia nord di via Clara, per un tratto di 70 metri lineari a partire dall’intersezione stradale di via Mazzè. Scatterà così il senso unico di marcia in via Clara, nel tratto tra via Mazzè e l’uscita dal parcheggio dell’ospedale (civico n. 20), con direzione di marcia da via Mazzè a via Bertola.

Per lo stesso periodo, vigerà infine il divieto di sosta con rimozione forzata presso gli 8 stalli di sosta posti sul lato nord di via Clara, nel tratto in corrispondenza dell’intersezione stradale con via Mazzè.

