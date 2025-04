Torino, bocconi avvelenati rinvenuti in una area cani: si cercano i responsabili

TORINO – In una area cani in via Marsigli sono stati trovati alcuni bocconi avvelenati. A segnalarlo sono stati alcuni cittadini, comprensibilmente preoccupati per i loro animali.

Appena ricevuta la segnalazione, gli agenti della polizia locale del Comando San Paolo – Cenisia – Pozzo Strada hanno raggiunto sul posto i proprietari dei cani.

Non potendo individuare nell’immediatezza la presenza di bocconi avvelenati nell’area posta tra le vie Marsigli e Vasile Alecsandri, i “civich” hanno provveduto a chiuderla immediatamente con lucchetto e catena, rendendola inaccessibile per tutelare i quattrozampe.

Il Comando di zona ha poi provveduto a chiedere all’ufficio tecnico della Circoscrizione 3 il taglio dell’erba, avvenuto questa mattina, per poter ottenere una migliore visibilità nella ricerca e la collaborazione dell’Amiat per la pulizia finale, operazioni che avverranno nei prossimi giorni.

Soltanto quando l’area sarà stata completamente bonificata potrà riaprire al pubblico. Se saranno trovate le fonti di prova, verrà aperto un fascicolo di indagine.

Purtroppo non è la prima volta che si registrano segnalazioni di bocconi avvelenati o infarciti di chiodi e in questo caso il tentativo di avvelenare gli animali sarebbe avvenuto proprio in un punto a loro dedicato. La polizia locale invita chiunque abbia elementi utili a farsi avanti e segnalarlo.

