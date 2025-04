E’ morto Alberto Barberis Canonico, Cavaliere del Lavoro

BIELLA – E’ mancato Alberto Barberis Canonico. Avrebbe fra poco compiuto 86 anni. E’ stato vice presidente UIB dal 2001 al 2005, nella squadra dell’allora presidente Ermanno Rondi. Per anni alla guida del Lanificio Vitale Barberis Canonico, nel 2018 l’ingegnere Barberis Canonico ha ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il titolo di Cavaliere del Lavoro, un enorme riconoscimento della sua professionalità, della sua esperienza e determinazione nel lavoro che ha svolto durante tutti gli anni di sua onorevole carriera.

Paolo Barberis Canonico, presidente dell’Unione Industriale Biellese commenta: “Per me Alberto era prima tutto parte della famiglia, un grande uomo che è sempre stato un esempio straordinario per tutti noi. E’ stato anche un grande imprenditore, che ha saputo guidare l’azienda con lungimiranza, carisma e visione. L’impronta che ha dato al lanificio e il fatto che fosse parte attiva per e con la comunità, in particolare il paese di Pratrivero, è un’eredità che continuerà a vivere”.

Il direttore generale Uib, Pier Francesco Corcione, aggiunge: “ll Cavalier Alberto Barberis Canonico: ho un ricordo preciso della nostra relazione e dei nostri colloqui, un uomo “duro” con tutti ma soprattutto con sé stesso; critiche sempre costruttive, certamente molte, mai un complimento. Il suo modo per riconoscerti era di continuare ad ascoltarti e a colloquiare con te. Un imprenditore di visione, molto determinato e capace di azioni “senza sconti”, in nome di un’etica del lavoro che certamente rimpiangeremo. Lo ringrazio per esserci stato e abbraccio la sua famiglia, ringraziandola per continuare ad esserci.”

Chi è Alberto Barberis Canonico

Ingegnere e Cavaliere del lavoro, Alberto Barberis Canonico era amministratore delegato della holding Lanificio Vitale Barberis Canonico SpA e presidente del consiglio di amministrazione della Vitale Barberis Canonico SpA, azienda di famiglia fondata nel 1936 la cui attività laniera risale al 1663 e oggi leader mondiale nella produzione tessile e nella lavorazione di lane pregiate. Laureato in ingegneria meccanica, a metà degli anni ’60, è entrato nell’azienda di famiglia insieme al fratello Luciano, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato dal 1981 al 2012. Nel 2018 è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Sotto la sua guida ha avviato una strategia di crescita centrata sulla riorganizzazione del lavoro e sull’innovazione di processo e di prodotto. Con competenza e passione ha iniziato la ricerca delle lane più pregiate con studi dei mercati all’origine e viaggi in Australia. Nei primi anni ’70 ha selezionato le migliori materie prime in ogni parte del mondo e sempre in Australia ha aperto prima un ufficio, come presidio per i contatti con gli allevatori, fino a dar vita successivamente a “Pyramul Pastoral”, la società che gestisce le fattorie aziendali. Sin dalla fine degli anni ’60 ha avviato e progettato un’ampia automazione dei processi produttivi che ha portato alla nascita di nuovi reparti e magazzini con un significativo incremento della produzione. Attento alla salute e sicurezza delle persone e alla tutela dell’ambiente, ha avviato lo studio di uno dei primi impianti di depurazione delle acque reflue e ha progettato le cabine insonorizzanti installate nella sala di tessitura per ridurre il forte impatto acustico.

Lascia un profondo vuoto non solo in Azienda, ma anche nel distretto tessile biellese e il suo esempio verrà ricordato per la rettitudine, l’autorevolezza e la professionalità, oltre che per la grande umanità e attenzione alle persone. La sua visione e le sue parole rimarranno da ispirazione negli anni a venire.

La camera ardente, presso la Sede aziendale di Pratrivero, sarà aperta venerdì 11 aprile dalle ore 15 alle ore 19.

La Cerimonia Funebre verrà celebrata sabato 12 aprile alle ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe a Pratrivero Valdilana (BI).

Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 11 aprile alle ore 20 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe a Pratrivero Valdilana (BI).

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese