Una donna di 67 anni è morta in un incendio a Gattinara

GATTINARA – Una donna di 67 anni è morta questa notte in seguito ad un incendio scoppiato in un alloggio a Gattinara. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e capire le cause che hanno scatenato le fiamme.

L’incendio è avvenuto in vicolo Canale, nella periferia di Gattinara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’équipe sanitaria, che non ha potuto fare nulla per salvare la donna. Nessuna altra persona, stando ai primi rilievi, ha avuto bisogno di cure mediche ospedaliere.

