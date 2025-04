Falsi carabinieri arrestati a Biella dopo le segnalazioni degli anziani

BIELLA – Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana nel biellese è stato sventato grazie alla pronta reazione dei cittadini e all’efficace intervento dei Carabinieri. La dinamica dell’incidente, purtroppo già conosciuta, si è ripetuta: una telefonata ingannevole da parte di sedicenti carabinieri, che hanno cercato di estorcere denaro spacciandosi per ufficiali delle forze dell’ordine.

Il 9 aprile 2025, diversi anziani della zona hanno segnalato tempestivamente i tentativi di truffa. Preallertati da campagne di sensibilizzazione contro le frodi, le vittime avevano ricevuto una telefonata in cui un falso carabiniere li informava che un loro familiare era coinvolto in un grave incidente e che era necessaria una somma di denaro per evitare pesanti conseguenze legali. Grazie a queste segnalazioni, le forze dell’ordine sono intervenute con tempestività.

L’arresto in Flagranza

Le pattuglie dei Carabinieri sono state immediatamente allertate, rinforzate anche da equipaggi in borghese. Proprio grazie a un’attenta osservazione, una vettura sospetta è stata individuata in un comune della Valle Cervo. I Carabinieri in borghese hanno pedinato l’auto fino a fermarsi sotto l’abitazione di una donna di 74 anni. Qui, i due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato mentre uno di loro stava entrando nella casa della vittima, pronta a consegnare una borsa con oltre 10.000 euro in contante e gioielli, convinta di doverli dare a un carabiniere per salvare il figlio da un arresto per aver causato un incidente con una donna incinta.

I Truffatori e l’Arresto

I due arrestati, originari della Campania, avevano numerosi precedenti alle spalle e sono stati accusati di “tentata truffa aggravata in concorso ai danni di persona con minorata difesa”. A seguito dell’arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Biella, sono stati trasferiti in carcere.

