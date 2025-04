Nel Torinese quattro cantieri su 14 sono risultati irregolari: denunciati i titolari

TORINO – Su 14 cantieri edili controllati tra il 2 e il 4 aprile sono state rilevate, dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in collaborazione con l’arma territoriale del comando provinciale di Torino, irregolarità in quattro cantieri.

Quattro datori di lavoro sono stati denunciati per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli sui cantieri

Come riporta Ansa, a Ronco Canavese (Torino), in un cantiere stradale sulla provinciale 47, è stata rilevata la mancata applicazione di quanto previsto dal Piano operativo di sicurezza di cantiere.

In particolare i militari hanno accertato la mancanza di idonea cartellonistica stradale di cantiere. Il titolare è stato denunciato, l’attività cantieristica è stata sospesa e la ditta sanzionata con 9.112 euro di ammenda.

A Oulx (TO) sono stati controllati tre cantieri edili dove operano dodici aziende. Tre sono risultate carenti sotto l’aspetto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un’azienda è risultata carente di alcune parti riguardanti la valutazione dei rischi previsti dal Piano operativo di sicurezza del cantiere. Il titolare è stato denunciato, la ditta è stata sanzionata con 1.500 euro di ammenda.

In un’altra un’azienda è stata rilevata la mancanza del previsto controllo all’atto dell’installazione di un mezzo da lavoro movimento-terra e la mancata verifica tecnico professionale dei lavoratori. La ditta è stata sanzionata con 3.998 euro di ammenda e il titolare è stato denunciato.

In una terza azienda è stata accertata l’inidoneità nei ponteggi, col pericolo di caduta verso il vuoto. L’attività è stata sospesa per gravi carenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la ditta è stata sanzionata con 5.457 euro di ammenda, il titolare denunciato.

na quarta azienda non era in possesso di idonea patente a crediti per poter operare all’interno del cantiere. E’ stata allontanata e sanzionata amministrativamente con 2.000 euro di ammenda.

