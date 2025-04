Rischio presenza di allergeni nella pasta a marchio Carrefour: il Ministero richiama il prodotto

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, della pasta di semola e pasta di semola integrale di grano duro a marchio Carrefour Classic, commercializzato da GS S.p.A e prodotto da Ghigi 1870 S.p.A., nello stabilimento in via G.Falcone 188 47832 San Clemente (RN).

Il prodotto è venduto in confezione da 500g con scadenza fino al 5/3/2027.

Motivo del richiamo prodotto l’assenza in etichetta della indicazione “può contenere tracce di senape” in tutti gli articoli di pasta a marchio Carrefour.

Si invitano le persone allergiche alla senape a non consumare il prodotto e a riportarlo nel punto vendita di acquisto. Per chiarimenti i clienti possono contattare il numero verde 800 650 650.

