Aggressione e caos a Biella: un senzatetto ubriaco coinvolto in una rissa

BIELLA – Ieri sera, in via Carso un cinquantaduenne senza fissa dimora e in evidente stato di ubriachezza ha contattato più volte la centrale operativa, denunciando di essere stato aggredito da un gruppo di giovani, di età compresa tra i 19 e i 22 anni.

Secondo quanto ricostruito, il senzatetto avrebbe tentato di difendersi spruzzando dello spray al peperoncino, provocando una reazione furiosa da parte dei suoi aggressori. All’arrivo delle tre pattuglie di carabinieri: l’uomo, sanguinante, e i giovani coinvolti, tre dei quali senza fissa dimora, si trovavano in evidente stato di agitazione.

Mentre il primo dei giovani si è rifiutato di ricevere assistenza medica, gli altri quattro sono stati trasportati al Pronto soccorso per le conseguenze dello spray al peperoncino. Tuttavia, il caos non si è fermato qui. Poco dopo, i titolari del locale Binario Zero hanno richiesto nuovamente l’intervento dei carabinieri, poiché il senzatetto, ancora ubriaco e ferito, si rifiutava di lasciare il locale che stava chiudendo.

Con non poche difficoltà, i militari dell’Arma sono riusciti a convincere l’uomo a salire su un’ambulanza, accompagnandolo in ospedale. Alla fine della serata, il cinquantaduenne è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

