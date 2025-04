Calcio: il Toro perde 0-1 contro il Como

TORINO – IL Toro è stato battuto dal Como 0-1 nella 32a giornata di Serie A. In trasferta sul campo avversario, i granata hanno iniziato in difficoltà subendo i padroni di casa, poi Linetty ha sfiorato il gol e i torinesi si sono rivitalizzati. Tutto nullo però perchè il Como ha trovato il vantaggio al 37′ con Douvikas. Nella ripresa il Toro è sempbrato più confidente, tanto che dopo pochi minuti Gineitis ha avuto un’occasione d’oro su un cross, poi parato dal Como. Altra occasione nel finale per Elmas, stoppato. Ultimo colpo di scena al 92′: Ilic ha trovato la rete, poi però il var ci ha ripensato e lo ha annullato per un doppio tocco di Biraghi, che aveva calciato l’angolo.

