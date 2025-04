Il minimo della pena per Dennis Lausarot, travolse e uccise il piccolo Dylan con il trattore a Villar Pellice

VILLAR PELLICE – Dennis Lausarot ha patteggiato una pena a sette mesi per omicidio colposo.

Era il 21 agosto dello scorso anno, stava aiutando il cugino di 18 anni a raccogliere il fieno, quando il piccolo Dylan Lausarot che viaggiava sul trattore è caduto dal mezzo agricolo ed è stato travolto da una ruota del carrello. Per lui, nonostante l’elisoccorso e le rapide cure al Regina Margherita di Torino, non c’è stato niente da fare. Una tragedia che ha colpito profondamente tutta la comunità di Villar Pellice.

Dennis, che aveva cercato di trattenere il cugino Dylan afferrandolo per la maglietta, è stato ora condannato al minimo della pena, considerato il tipo di reato e il caso specifico. Sul fatto che si trattasse di un tragico incidente non ci sono mai stati dubbi.

Il Comune di Villar Pellice, riporta Rai News, ha deciso di lanciare l’iniziativa: “Un sorriso per Dylan”. Una raccolta di fondi, alla quale si potrà accedere on line sulla Rete del dono, per acquistare un gioco da installare nella scuola dell’infanzia del paese. Il 31 maggio alle 21, per celebrare la chiusura della raccolta di fondi, presso il Tempio Valdese di Villar Pellice, ci sarà un concerto di cori locali.

